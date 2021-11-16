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Сегодня президенту как никогда нужен профессиональный премьер-министр, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Непрофессиональные действия властей приводят не только к падению рейтинга, но и сказываются на показателях страны и благосостоянии людей. Поэтому президенту как никогда нужен профессиональный премьер-министр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Виктора Небоженко во время пресс-конференции в Киеве.

"Офис президента недооценивает масштаб навалившихся на Украину проблем. Если президент не сядет за стол переговоров с людьми, которые разбираются в вопросах экономики, мы будем видеть очень негативные последствия", - предостерегает эксперт.

По словам Небоженко, в условиях обострения эпидемии и энергетического кризиса лучшим руководителем правительства была бы Юлия Тимошенко, имеющая успешный опыт преодоления вызовов, подобных сегодняшним.

"Тимошенко - одна из лучших специалистов в вопросах энергетики, а еще она имеет мужество навести порядок. Думаю, что союз старого президента (Зеленского) и нового премьера (Тимошенко) был бы полезен стране", - считает Небоженко.

Напомним, социологические службы зафиксировали ощутимое падение показателей "Слуги народа" и рост поддержки "Батькивщины". Команда Юлии Тимошенко почти догнала президентскую партию - их рейтинги находятся в рамках статистической погрешности.

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Тимошенко