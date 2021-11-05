Свежий рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" и "Батькивщины" почти сравнялась

"Батькивщина" Юлии Тимошенко почти догнала президентскую "Слугу народа" - их показатели сегодня находятся в пределах статистической погрешности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, которые презентовал в пятницу, 5 ноября, в Киеве "Институт будущего".

По результатам последнего исследования, проведенного в конце октября-начале ноября, популярность "Слуги народа" Владимира Зеленского среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы, опустилась уже до 18%, тогда как поддержка "Батькивщины" Юлии Тимошенко выросла до 16%. Также партия экс-премьера оказалась единственной силой, имеющей равномерную поддержку по всей Украине. Третье место занимает "Оппозиционная платформа "За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" опустилась на четвертую позицию (15%).