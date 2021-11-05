ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Свежий рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" и "Батькивщины" почти сравнялась

Новина українською →
Киев, Пятница 05 ноября 2021 12:08
Свежий рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" и "Батькивщины" почти сравнялась Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

"Батькивщина" Юлии Тимошенко почти догнала президентскую "Слугу народа" - их показатели сегодня находятся в пределах статистической погрешности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, которые презентовал в пятницу, 5 ноября, в Киеве "Институт будущего".

По результатам последнего исследования, проведенного в конце октября-начале ноября, популярность "Слуги народа" Владимира Зеленского среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы, опустилась уже до 18%, тогда как поддержка "Батькивщины" Юлии Тимошенко выросла до 16%.

Также партия экс-премьера оказалась единственной силой, имеющей равномерную поддержку по всей Украине.

Третье место занимает "Оппозиционная платформа "За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" опустилась на четвертую позицию (15%).

Напомним, выход "Батькивщины" в фавориты парламентских рейтингов в начале недели зафиксировал и КМИС.

Эксперты увеличение популярности команды Тимошенко склонны объяснять, прежде всего, запросом общества на компетентность. А сегодня именно "Батькивщина" предлагает конкретные рецепты решения главных проблем людей - эпидемия коронавируса, рост тарифов и цен, вопросы социальной защиты и т.д. Такой профессиональный и системный подход, считают аналитики, не обходится незамеченным избирателями, особенно на фоне непрофессионализма и растерянности монобольшинства "слуг народа".

По данным того же опроса "Института будущего", за последний месяц количество тех, кто считает, что власть ведет страну неправильным курсом, выросло на 7%, и сейчас это более двух третей граждан.

Исследование проводилось с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2,4 тыс. респондентов методом face to face. Ошибка выборки не превышает 2%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин