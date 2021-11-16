Сьогодні президенту як ніколи потрібен фаховий прем’єр-міністр, - експерт

Непрофесійні дії влади призводять не лише до падіння рейтингу, а й неабияк позначаються на показниках країни та добробуті людей. Тому президенту як ніколи потрібен фаховий прем’єр-міністр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Віктора Небоженка під час прес-конференції у Києві.

"Офіс президента недооцінює масштаб проблем, які навалилися на Україну. Якщо президент не сяде за стіл перемовин із людьми, які розуміються на питаннях економіки, ми будемо бачити дуже негативні наслідки", - застерігає експерт.

За словами Небоженка, в умовах загострення епідемії та енергетичної кризи найкращим керівником уряду була б Юлія Тимошенко, яка має успішний досвід подолання викликів, подібних сьогоднішнім.

"Тимошенко - одна з найкращих фахівців у питаннях енергетики, а ще вона має мужність навести лад. Гадаю, що союз старого президента (Зеленського) та нового прем’єра (Тимошенко) був би корисним для країни", - вважає Небоженко.