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Сьогодні президенту як ніколи потрібен фаховий прем’єр-міністр, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Непрофесійні дії влади призводять не лише до падіння рейтингу, а й неабияк позначаються на показниках країни та добробуті людей. Тому президенту як ніколи потрібен фаховий прем’єр-міністр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Віктора Небоженка під час прес-конференції у Києві.

"Офіс президента недооцінює масштаб проблем, які навалилися на Україну. Якщо президент не сяде за стіл перемовин із людьми, які розуміються на питаннях економіки, ми будемо бачити дуже негативні наслідки", - застерігає експерт.

За словами Небоженка, в умовах загострення епідемії та енергетичної кризи найкращим керівником уряду була б Юлія Тимошенко, яка має успішний досвід подолання викликів, подібних сьогоднішнім.

"Тимошенко - одна з найкращих фахівців у питаннях енергетики, а ще вона має мужність навести лад. Гадаю, що союз старого президента (Зеленського) та нового прем’єра (Тимошенко) був би корисним для країни", - вважає Небоженко.

Нагадаємо, соціологічні служби зафіксували відчутне падіння показників "Слуги народу" та зростання підтримки "Батьківщини". Команда Юлії Тимошенко майже наздогнала президентську партію - їхні рейтинги перебувають у межах статистичної похибки.

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Тимошенко