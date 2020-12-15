Сегодня последний день для оформления "детских" выплат ФОПам

Во вторник, 15 декабря, истекает срок для подачи заявления на получение выплаты пособия на детей до 10 лет.
Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социальной политики.
Там сообщили, что постановлением Кабмина от 25 ноября 2020 года № 1171 "Некоторые вопросы выплаты социальной помощи на детей физическим лицам - предпринимателям" восстановлена выплата пособия на детей с 1 ноября до 31 декабря. Получить пособия могут физические лица - предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группы плательщиков единого налога.
"Обращаем внимание, если физическое лицо - предприниматель обращается впервые за назначением такой помощи, заявление и необходимые документы следует подать до 15 декабря 2020 года", - акцентировали в министерстве.
Напомним, для получения помощи предприниматели должны обратиться в управления социальной защиты населения по месту проживания с необходимым пакетом документов.
Все документы должны быть в бумажном виде:
Кроме того, для назначения и выплаты пособия на детей можно заполнить электронную заявку с фотокопиями соответствующих документов.
Как отметили в министерстве, лицам, которые получали помощь на детей в мае - августе 2020 года, ее выплата продлена без представления нового заявления и необходимых документов.
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