Сегодня останній день для оформлення "дитячих" виплат ФОПам

У вівторок, 15 грудня закінчується термін для подачі заяви на отримання виплати допомоги на дітей до 10 років.

Про це нагадали в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Там повідомили, що постановою Кабміну від 25 листопада 2020 року № 1171 "Деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям" відновлена виплата допомоги на дітей з 1 листопада до 31 грудня. Отримати посібники можуть фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до I та II групи платників єдиного податку.

"Звертаємо увагу, якщо фізична особа - підприємець звертається вперше за призначенням такої допомоги, заяву та необхідні документи слід подати до 15 грудня 2020 року", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, всі документи повинні бути в паперовому вигляді:

Копія свідоцтв про народження дітей віком до 10 років

Довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7)

Копія документа, який підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства)

Копія рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)

Крім того, для призначення і виплати допомоги на дітей можна заповнити електронну заявку з фотокопіями відповідних документів.

Як зазначили у міністерстві, особам, які одержували допомогу на дітей в травні - серпні 2020 року, її виплата продовжена без подання нової заяви і необхідних документів.

Раніше сайт РБК-Україна розбирався в питанні, які види матеріальної "дитячої" допомоги можуть отримати батьки в 2021 році.

Крім того, ми писали про те, що більше 33 тисяч українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги для ФОПів через додаток "Дія".