Где сегодня планируется эвакуация: гуманитарные коридоры на 5 апреля

Из Мариуполя в Запорожье на своем транспорте

Несмотря на обещания, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь. Представителей Красного Креста заблокировали в городе Мангуш. После переговоров ночью их отпустили и отправили в сторону Запорожья

Из Бердянска в Запорожье на своем транспорте

Также из Мангуша в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.

Кроме этого, на блокпостах в Васильевке сейчас ждут проезд 15 автобусов для эвакуации из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.

Из Токмака в Запорожье

Из Запорожья до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.

Из Северодонецка в Бахмут

Место сборов: проспект Химиков, 28.

Из Лисичанска в Бахмут

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из Попасной в Бахмут

Место сборов: ул. Первомайская, 42

Из поселка Горское в Бахмут

Место сборов: ул. Гагарина, 13.