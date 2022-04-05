Де сьогодні планується евакуація: гуманітарні коридори на 5 квітня

З Маріуполя до Запоріжжя на своєму транспорті

Незважаючи на обіцянки, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя. Представників Червоного Хреста заблокували в місті Мангуш. Після переговорів вночі їх відпустили і відправили у бік Запоріжжя

З Бердянська до Запоріжжя на своєму транспорті

Також з Мангуша в Бердянськ слідує 7 автобусів у супроводі Червоного Хреста, які зберуть в місті людей для евакуації в Запоріжжя.

Крім цього, на блокпостах у Василівці зараз чекають проїзд 15 автобусів для евакуації з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів із Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів за маршрутом до Бердянська.

З Токмака до Запоріжжя

Із Запоріжжя до 10:00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.

З Сєвєродонецька до Бахмута

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З Лисичанська до Бахмута

Місце зборів: ГТВ, 40 Років Перемоги, вул. Сосюри, 324

З Попасної до Бахмута

Місце зборів: вул. Першотравнева, 42

З селища Гірськедо Бахмута

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.