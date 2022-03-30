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Вночі не працюватимуть онлайн-сервіси та "гаряча лінія" УЗ

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Середа 30 березня 2022 22:41
Вночі не працюватимуть онлайн-сервіси та "гаряча лінія" УЗ Укрзалізниця (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці вночі тимчасово будуть недоступні у зв'язку з невідкладними технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що у зв’язку з невідкладними технічними роботами, онлайн-сервіси та телефонія Укрзалізниці будуть недоступні орієнтовно з 23:00 до 07:00.

Зазначається, що зв'язок можливий лише через месенджери.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїзда.

Також ми писали, що УЗ виділила 50 окремих вагонів для доставки гуманітарної допомоги.

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