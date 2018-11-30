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Сегодня начинает курсировать железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь"

Новости » Транспорт    30.11.2018 - 10:28
Сегодня начинает курсировать железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь"
Фото: экспресс в аэропорт "Борисполь" (cfts.org.ua)

Поезда будут курсировать круглосуточно

"Укрзализныця" отправляет сегодня, 30 ноября, в первый рейс скоростной экспресс сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, поезда будут курсировать круглосуточно. На маршруте экспресс будет делать только одну остановку - на станции "Дарница"

Сообщается, что общая стоимость проекта 480 млн гривен. Для его реализации пришлось, в частности, достроить около 4 км пути, построить железнодорожную эстакаду длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Также построили две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D аэропорта.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться исключительно с 14 колии Центрального железнодорожного вокзала Киева. Перед запуском экспресса платформу пришлось реконструировать.

Билеты на этот поезд можно будет приобрести в четырех киосках самообслуживания, которые будут размещены на конкорсе над 14-ой колеей. За наличные билеты можно приобрести в специально организованных кассах на Центральном и Южном вокзалах.

Для пассажиров экспресса также построили два зала ожидания повышенного комфорта. Вход в зал будет осуществляться при наличии билетов на поезд

"Зал повышенного комфорта оборудована кондиционерами, здесь установлены современные телевизоры, LED-освещение, Wi-Fi. Зал ожидания оборудован комфортными сидениями, розетками для подзарядки мобильных устройств, также организована специальная зона для детей", - говорится в сообщении.

Стоимость проезда составит 80 грн.

Накануне Укрзализныця" показала расписание движения экспресса. Из расписания понятно, что поезд не будет делать остановку на станции "Выдубичи", как это обещали ранее. Экспресс будет двигаться по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Время в дороге составит около 40 минут.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря.

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