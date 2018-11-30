Сегодня начинает курсировать железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь"

Поезда будут курсировать круглосуточно
"Укрзализныця" отправляет сегодня, 30 ноября, в первый рейс скоростной экспресс сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Как отмечается, поезда будут курсировать круглосуточно. На маршруте экспресс будет делать только одну остановку - на станции "Дарница"
Сообщается, что общая стоимость проекта 480 млн гривен. Для его реализации пришлось, в частности, достроить около 4 км пути, построить железнодорожную эстакаду длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Также построили две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D аэропорта.
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться исключительно с 14 колии Центрального железнодорожного вокзала Киева. Перед запуском экспресса платформу пришлось реконструировать.
Билеты на этот поезд можно будет приобрести в четырех киосках самообслуживания, которые будут размещены на конкорсе над 14-ой колеей. За наличные билеты можно приобрести в специально организованных кассах на Центральном и Южном вокзалах.
Для пассажиров экспресса также построили два зала ожидания повышенного комфорта. Вход в зал будет осуществляться при наличии билетов на поезд
"Зал повышенного комфорта оборудована кондиционерами, здесь установлены современные телевизоры, LED-освещение, Wi-Fi. Зал ожидания оборудован комфортными сидениями, розетками для подзарядки мобильных устройств, также организована специальная зона для детей", - говорится в сообщении.
Стоимость проезда составит 80 грн.
Запускаємо Kyiv Boryspil Express— Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 30, 2018
- новий швидкісний потяг між Центральним вокзалом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль". #KyivBoryspilExpress #ЕкспресБориспіль pic.twitter.com/f3NOhmbdOk
Накануне Укрзализныця" показала расписание движения экспресса. Из расписания понятно, что поезд не будет делать остановку на станции "Выдубичи", как это обещали ранее. Экспресс будет двигаться по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Время в дороге составит около 40 минут.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря.