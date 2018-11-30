ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сьогодні починає курсувати залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль"

Новини » Транспорт    30.11.2018 - 10:28
Сьогодні починає курсувати залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль"
Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (cfts.org.ua)

Поїзди курсуватимуть цілодобово

"Укрзалізниця" відправляє сьогодні, 30 листопада, в перший рейс швидкісний експрес сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці". 

Як зазначається, поїзди курсуватимуть цілодобово. На маршруті експрес робитиме лише одну зупинку - на станції "Дарниця"

Повідомляється, що загальна вартість проекту 480 млн гривень. Для його реалізації довелося, зокрема, добудувати близько 4 км колії, звести залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ-Харків. Також побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу D аеропорту. 

Посадка та висадка пасажирів буде здійснюватися виключно з 14 колії Центрального залізничного вокзалу Києва. Перед запуском експресу платформу довелося реконструювати.

Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які будуть розмішені на конкорсі над 14-ою колією. За готівку квитки можна придбати у спеціально організованих касах на Центральному та Південному вокзалах.

Для пасажирів експресу також збудували дві зали очікування підвищенного комфорту. Вхід до зали буде здійснюватися за наявності квитків на поїзд

"Зала підвищеного комфорту облаштована кондиціонерами, тут встановлені сучасні телевізори, LED-освітлення, Wi-Fi. Зал очікування облаштований комфортними сидіннями, розетками для підзарядки мобільних пристроїв, також організована спеціальна зона для дітей", - йдеться в повідомленні.

Вартість проїзду становитиме 80 грн. 

Напередодні Укрзалізниця" показала розклад руху експресу. З розкладу зрозуміло, що поїзд не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що залізничний експрес в аеропорт "Бориспіль" почне курсувати до грудня.

"Укрзалізниця" веде переговори про запуск маршруту Мукачеве-Будапешт "Укрзалізниця" з 15 грудня по 15 січня заборонила повернення квитків по інтернету
Новини України КиївУкрзалізницяБорисполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся