Сьогодні починає курсувати залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль"

Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (cfts.org.ua)

Поїзди курсуватимуть цілодобово

"Укрзалізниця" відправляє сьогодні, 30 листопада, в перший рейс швидкісний експрес сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, поїзди курсуватимуть цілодобово. На маршруті експрес робитиме лише одну зупинку - на станції "Дарниця"

Повідомляється, що загальна вартість проекту 480 млн гривень. Для його реалізації довелося, зокрема, добудувати близько 4 км колії, звести залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ-Харків. Також побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу D аеропорту.

Посадка та висадка пасажирів буде здійснюватися виключно з 14 колії Центрального залізничного вокзалу Києва. Перед запуском експресу платформу довелося реконструювати.

Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які будуть розмішені на конкорсі над 14-ою колією. За готівку квитки можна придбати у спеціально організованих касах на Центральному та Південному вокзалах.

Для пасажирів експресу також збудували дві зали очікування підвищенного комфорту. Вхід до зали буде здійснюватися за наявності квитків на поїзд

"Зала підвищеного комфорту облаштована кондиціонерами, тут встановлені сучасні телевізори, LED-освітлення, Wi-Fi. Зал очікування облаштований комфортними сидіннями, розетками для підзарядки мобільних пристроїв, також організована спеціальна зона для дітей", - йдеться в повідомленні.

Вартість проїзду становитиме 80 грн.

Запускаємо Kyiv Boryspil Express

- новий швидкісний потяг між Центральним вокзалом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль". #KyivBoryspilExpress #ЕкспресБориспіль pic.twitter.com/f3NOhmbdOk — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 30, 2018

Напередодні Укрзалізниця" показала розклад руху експресу. З розкладу зрозуміло, що поїзд не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що залізничний експрес в аеропорт "Бориспіль" почне курсувати до грудня.