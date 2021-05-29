Сегодня "Ман Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов: где смотреть и когда начало

Сегодня в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. В решающем матче встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".

Где и когда смотреть поединок - в материале РБК-Украина.

В Украине матч покажут два транслятора - "Футбол 1" и Volia Football 1. Сам поединок стартует в 22:00. При этом на телеканале "Футбол 1" запланирована предматчевая студия "Ночь лиги чемпионов", трансляция которой начнется в 20:00. На Volia Football 1 студия стартует в 20:30.

Напомним, в составе "Ман Сити" выступает украинец Александр Зинченко, который имеет хорошие шансы выйти на поле в старте. Таким образом он может стать третьим украинцем, игравшим в финалах ЛЧ. До этого в финалах главного европейского клубного турнира участвовали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук - у обоих по одному титулу победителя ЛЧ.

В целом, для "Сити" это первое попадания в финал Лиги чемпионов. Для "Челси" это третье участие в финалах, однажды "аристократы" праздновали победу в турнире.