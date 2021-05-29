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Сегодня "Ман Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов: где смотреть и когда начало

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Украина, Суббота 29 мая 2021 14:10
Сегодня "Ман Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов: где смотреть и когда начало Фото: "Ман Сити" и "Челси" сегодня определят победителя ЛЧ (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. В решающем матче встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".

Где и когда смотреть поединок - в материале РБК-Украина.

В Украине матч покажут два транслятора - "Футбол 1" и Volia Football 1. Сам поединок стартует в 22:00. При этом на телеканале "Футбол 1" запланирована предматчевая студия "Ночь лиги чемпионов", трансляция которой начнется в 20:00. На Volia Football 1 студия стартует в 20:30.

Напомним, в составе "Ман Сити" выступает украинец Александр Зинченко, который имеет хорошие шансы выйти на поле в старте. Таким образом он может стать третьим украинцем, игравшим в финалах ЛЧ. До этого в финалах главного европейского клубного турнира участвовали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук - у обоих по одному титулу победителя ЛЧ.

В целом, для "Сити" это первое попадания в финал Лиги чемпионов. Для "Челси" это третье участие в финалах, однажды "аристократы" праздновали победу в турнире.

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА с 2024 года вводит новый формат Лиги чемпионов.

Также сообщалось, что обсуждается еще одна реформа ЛЧ - полуфиналы и финал могут проводить в одном городе в течение недели. Они будут состоять из одного матча.

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