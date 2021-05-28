В УЕФА обсуждают еще одну реформу ЛЧ: что могут изменить
УЕФА обсуждает возможность еще одной реформы Лиги чемпионов. На стадии полуфиналов вместо двухматчевых противостояний финалистов могут определять по результатам лишь одного поединка.
Об этом сообщает The New York Times.
При таком раскладе полуфиналы и финал будут проводиться в одном городе в течение одной недели.
Такая идея возникла после прошлогоднего розыгрыша ЛЧ, когда из-за пандемии коронавируса сместились сроки завершения турнира. Чтобы успеть к началу текущего сезона в УЕФА приняли решение со стадии 1/4 финала проводить одноматчевые дуэли, вместо двух игр.
Поединки планируют дополнить развлекательной программой - матчами с участием легенд футбола, концертами. В УЕФА рассчитывают, что новый формат позволит привлечь большую зрительскую аудиторию, которая сможет нивелировать потери от сокращения числа матчей.
Изменения могут быть внесены не ранее 2024 года.
Напомним, с 2024 года полностью изменится формат группового турнира Лиги чемпионов и расширят количество участников до 36 команд. Вместо 8-ми групп по 4 команды будет одна турнирная таблица. При этом каждая команда сыграет на групповой стадии по 10 игр. Подробнее об изменениях - в материале РБК-Украина.
Отметим, завтра в Порту состоится финал Лиги чемпионов сезона 2020-21. В решающем матче встретятся "Ман Сити" Александра Зинченко и "Челси".