В УЕФА обсуждают еще одну реформу ЛЧ: что могут изменить

УЕФА обсуждает возможность еще одной реформы Лиги чемпионов. На стадии полуфиналов вместо двухматчевых противостояний финалистов могут определять по результатам лишь одного поединка.

Об этом сообщает The New York Times .

При таком раскладе полуфиналы и финал будут проводиться в одном городе в течение одной недели.

Такая идея возникла после прошлогоднего розыгрыша ЛЧ, когда из-за пандемии коронавируса сместились сроки завершения турнира. Чтобы успеть к началу текущего сезона в УЕФА приняли решение со стадии 1/4 финала проводить одноматчевые дуэли, вместо двух игр.

Поединки планируют дополнить развлекательной программой - матчами с участием легенд футбола, концертами. В УЕФА рассчитывают, что новый формат позволит привлечь большую зрительскую аудиторию, которая сможет нивелировать потери от сокращения числа матчей.

Изменения могут быть внесены не ранее 2024 года.