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Сьогодні "Ман Сіті" і "Челсі" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів: де дивитися і коли початок

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Україна, Субота 29 травня 2021 14:10
Сьогодні "Ман Сіті" і "Челсі" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів: де дивитися і коли початок Фото: "Ман Сіті "і" Челсі " сьогодні визначать переможця ЛЧ (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні в португальському Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020-2021. У вирішальному матчі зустрінуться два англійських клуби - "Манчестер Сіті" і "Челсі".

Де і коли дивитися поєдинок - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні матч покажуть два транслятори - "Футбол 1" і Volia Football 1. Сам поєдинок стартує о 22: 00. При цьому на телеканалі "Футбол 1" запланована передматчева студія "Ніч Ліги чемпіонів", трансляція якої розпочнеться о 20:00. На Volia Football 1 студія стартує о 20:30.

Нагадаємо, у складі "Ман Сіті" виступає українець Олександр Зінченко, який має хороші шанси вийти на поле в старті. Таким чином він може стати третім українцем, що грав у фіналах ЛЧ. До цього у фіналах головного європейського клубного турніру брали участь Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук - в обох по одному титулу переможця ЛЧ.

В цілому, для "Сіті" це перше попадання у фінал Ліги чемпіонів. Для "Челсі" це третя участь у фіналах, одного разу "аристократи" святкували перемогу в турнірі.

Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА з 2024 року вводить новий формат Ліги чемпіонів.

Також повідомлялося, що обговорюється ще одна реформа ЛЧ - півфінали і фінал можуть проводити в одному місті протягом тижня. Вони складатимуться з одного матчу.

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