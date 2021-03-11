UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сегодня в Киеве возможны ограничения на центральных станциях метров

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 11 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях метрополитена. Ограничения могут ввести в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Вильяреалом", который продет на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Старт футбольного матча запланирован на 19:55. Перед началом поединка могут ввести ограничения на вход на станции "Олимпийская". После завершения матча возможны ограничения на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется с целью надлежащей перевозки пассажиров, во избежание массового скопления людей на платформах станций", - говорится в сообщении.

Напомним, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло бельгийский "Брюгге".

Отметим, сегодня состоится первый поединок "Динамо" против "Вильяреала", через неделю киевляне сыграют с испанцами на выезде.

Также РБК-Украина писало, что на путепроводе в столице на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДинамометроограничениеФутбол
Читайте также
Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина
Лига конференций УЕФА: что за турнир и кто от Украины может в нем участвовать
Прогноз погоды