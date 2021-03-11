Сегодня в Киеве возможны ограничения на центральных станциях метров

Сегодня, 11 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях метрополитена. Ограничения могут ввести в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Вильяреалом", который продет на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) .

Старт футбольного матча запланирован на 19:55. Перед началом поединка могут ввести ограничения на вход на станции "Олимпийская". После завершения матча возможны ограничения на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется с целью надлежащей перевозки пассажиров, во избежание массового скопления людей на платформах станций", - говорится в сообщении.