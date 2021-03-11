Сегодня в Киеве возможны ограничения на центральных станциях метров

Сегодня, 11 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях метрополитена. Ограничения могут ввести в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Вильяреалом", который продет на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Старт футбольного матча запланирован на 19:55. Перед началом поединка могут ввести ограничения на вход на станции "Олимпийская". После завершения матча возможны ограничения на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется с целью надлежащей перевозки пассажиров, во избежание массового скопления людей на платформах станций", - говорится в сообщении.
Напомним, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло бельгийский "Брюгге".
Отметим, сегодня состоится первый поединок "Динамо" против "Вильяреала", через неделю киевляне сыграют с испанцами на выезде.
Также РБК-Украина писало, что на путепроводе в столице на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.