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Сьогодні в Києві можливі обмеження на центральних станціях метро

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 11 березня, в Києві можливі обмеження на трьох центральних станціях метрополітену. Обмеження можуть ввести в зв'язку з проведенням футбольного матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Вільяреалом", який пройде на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Старт футбольного матчу заплановано на 19:55. Перед початком поєдинку можуть ввести обмеження на вхід на станції "Олімпійська". Після завершення матчу можливі обмеження на вхід на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з метою належного перевезення пасажирів, щоб уникнути масового скупчення людей на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло бельгійський "Брюгге".

Зазначимо, сьогодні відбудеться перший поєдинок "Динамо" проти "Вільяреала", через тиждень кияни зіграють з іспанцями на виїзді.

Також РБК-Україна писало, що на шляхопроводі у столиці на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

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Новини України ДинамометроограничениеФутбол
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