Сьогодні в Києві можливі обмеження на центральних станціях метро

Сьогодні, 11 березня, в Києві можливі обмеження на трьох центральних станціях метрополітену. Обмеження можуть ввести в зв'язку з проведенням футбольного матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Вільяреалом", який пройде на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) .

Старт футбольного матчу заплановано на 19:55. Перед початком поєдинку можуть ввести обмеження на вхід на станції "Олімпійська". Після завершення матчу можливі обмеження на вхід на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з метою належного перевезення пасажирів, щоб уникнути масового скупчення людей на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.