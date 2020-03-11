Сегодня в Киеве возможны ограничения в работе метро

Сегодня, 11 марта, в Киеве возможны ограничения в работе метро в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Сообщается, что ограничения на вход возможны на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после завершения футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия). Начало матча в 19:30.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 марта в Киеве частично ограничили движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Ограничение движения будет действовать до 26 апреля. Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

Кроме того, 7 марта в Киеве начались ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Добавим, что с 1 апреля текущего года общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде. Также вводятся "туристические" проездные.