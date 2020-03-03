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Общественный транспорт Киева переходит на электронный билет с 1 апреля

Новости » Общество     03.03.2020 - 16:23
Общественный транспорт Киева переходит на электронный билет с 1 апреля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Е-билет будет действовать в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке

С 1 апреля 2020 года общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде.

"С 1 апреля оплатить поездку в общественном транспорте можно будет с помощью единого электронного билета. Постоянные пользователи общественного транспорта могут пополнить Kyiv Smart Card... Если нужно совершить только одну поездку, надо купить QR-билет - в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Также предусмотрены проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки на месяц стоимостью 290, 390, 575 и 770 гривен соответственно. Так называемый "безлимитный" проездной на все виды общественного транспорта будет стоить 1,3 тыс. гривен.

Также вводится в обращение "туристический" проездной билет со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 гривен соответственно.

"Е-билет будет действовать в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Он не будет привязываться к определенному виду транспорта", - добавил Поворозник.

Напомним, в столичном метрополитене жетоны будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит электронный билет. Согласно распоряжению КГГА о переходе на е-билет, предполагается, что жетоны будут работать до конца марта. С 1 апреля разовый проход будет по QR-билетам.

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