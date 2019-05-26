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Сегодня в Киеве возможны изменения в работе метро

Новости » Общество    26.05.2019 - 12:44
Сегодня в Киеве возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня возможно ограничение на вход станции "Выставочный центр", "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 26 мая возможны изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как отмечается, сегодня возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Кроме того, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00.

Кроме того, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

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