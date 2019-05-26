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Сьогодні в Києві можливі зміни у роботі метро

Новини » Суспільство    26.05.2019 - 12:44
Сьогодні в Києві можливі зміни у роботі метро
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні можливе обмеження на вхід станції "Виставковий центр" та "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

У зв'язку з проведенням святкових заходів до Дня Києва 26 травня можливі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна  з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Як зазначається, сьогодні можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після проведення концерту на території Національного комплексу "Експоцентр України".

Крім того, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Львів" (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичної підземки.

Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня і протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні заходи на всіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил будуть здійснюватися з 06:00 до 20:00.

Крім того, в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.

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