ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КПВВ перейдут на летний режим работы

Новости » Общество    23.05.2019 - 17:19
КПВВ перейдут на летний режим работы
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С 1 июня контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут осуществляться с 06:00 до 20:00

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Таким образом, с 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут осуществляться с 06:00 до 20:00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

  • КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
  • КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
  • КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
  • КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
  • КПВВ "Гнутово" (село Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
  • КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов будет введено ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Кроме того, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

По факту задержания восьми украинских военных боевиками открыто дело Боевики на Донбассе применили противотанковые ракетные комплексы
Новости Украины ДонбассКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь