Сегодня в Киеве ограничат движение на Южном мосту

В Киеве ограничат движение транспорта на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Сделать это планируют в период с 20:00 23 июля до 12:00 24 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в указанный период планируется проведение ремонта на Южном мостовом переходе.

"Запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик. Впрочем, ограничения возможны до 12:00", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 21 по 23 июля могут вводить ограничения движения на ряде улиц из-за визита президента Швейцарии.

Напомним, недавно в Киеве произошло повреждение канализационного коллектора на пересечении проспектов Порика и Правды, из-за чего там перекрыли движение автотранспорта.