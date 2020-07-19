В Киеве могут ограничивать движение из-за визита президента Швейцарии

Фото: улица Киева (РБК-Украина)

Ограничения могут вводиться с 20 до 23 июля

В Киеве в период с 20 по 23 июля могут вводить ограничения дорожного движения. В этот период в столице будет с официальным визитом находиться президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Так, с понедельника в столице возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Отметим, президент Швейцарии не является главой государства, поскольку эти функции выполняют коллективно все члены Федерального совета. Президент избирается на один год парламентом из числа членов Федерального совета и имеет в основном представительские функции.

Напомним, визит президента Швейцарии в Украину анонсировали в Офисе главы украинского государства Владимира Зеленского; лидеры стран встретятся с глазу на глаз, а также посетят Донбасс.