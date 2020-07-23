Сьогодні в Києві обмежать рух на Південному мосту

Обмеження руху планується ввечері
У Києві обмежать рух транспорту на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Зробити це планують в період із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зазначається, що у вказаний період планується проведення ремонту на Південному мостовому переході.
"Заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Основні роботи виконають до ранкової години пік. Утім, обмеження можливі до 12:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Києві сталося пошкодження каналізаційного колектора на перетині проспектів Порика та Правди, через що там перекрили рух автотранспорту.