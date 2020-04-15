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Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос обеспечения лекарственными средствами

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 09:50
Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос обеспечения лекарственными средствами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На заседании Минздрав вынесет несколько нормативных актов

Сегодня правительство рассмотрит вопросы обеспечения лекарственными средствами в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что на заседании Минздрав вынесет несколько нормативных актов.

"Сегодня у нас будет заседание правительства. На этом заседании Минздрав выносит несколько нормативных актов, которые касаются жизнедеятельности страны, обеспечения лекарственными средствами, обеспечения медицинских работников заработной платой и еще несколько решений", - заявил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. А местная власть, в частности Киевская областная государственная администрация допускает продление карантина до осени.

РБК-Украина писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны. Сейчас Украина идет по сценарию 2% зараженных.

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