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Сьогодні Кабмін розгляне питання забезпечення лікарськими засобами

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 09:50
Сьогодні Кабмін розгляне питання забезпечення лікарськими засобами
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На засіданні МОЗ винесе декілька нормативних актів

Сьогодні уряд розгляне питання забезпечення лікарськими засобами у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоровя Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що на засіданні МОЗ винесе декілька нормативних актів.

"Сьогодні в нас буде засідання уряду. На цьому засіданні МОЗ виносить декілька нормативних актів, які стосують життєдіяльності країни, заезпечення лікарськими засобами, забезпечення медичних працівників заробітньою платою та ще кілька рішень", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. А місцева влада, зокрема Київська обласна державна адміністрація, допускає продовження карантину до осені.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє 10% населення країни. Наразі Україна йде по сценарію 2% заражених.

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