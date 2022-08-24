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Сегодня День Независимости, они оскалили зубы. Оккупант рассказывает, что попал в "капкан", - ГУР

Фото: оккупанты говорят, что украинские военные "оскалили зубы" в День Независимости (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне в перехваченном разговоре говорят, что украинские военные "оскалили зубы" в День Независимости Украины. Оккупанты же попали в"капкан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Российский оккупант в рассказе с женой говорит, что его телефона больше нет, потому что их "накрыли". В результате атаки украинских защитников среди захватчиков много раненых, а отходить некуда.

Оккупант говорит, что они сидят в "капкане", и домой он не поедет.

"Сегодня День Независимости Украины, они "оскалили зубы" конкретно", - сказал он.

Жена же умоляет все бросать и возвращаться поскорее домой.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой неделе россияне могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

Разведка также призвала граждан быть особенно бдительными в День Независимости, ведь российские власти "помешаны на датах".

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Главное управление разведки