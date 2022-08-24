Сьогодні День Незалежності, вони вишкірили зуби. Окупант розповідає, що потрапив у "капкан", - ГУР

Росіяни у перехопленій розмові кажуть, що українські військові "вишкірили зуби" у День Незалежності України. Окупанти ж потрапили у "капкан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Російський окупант у розпові з дружиною каже, що його телефону більше нема, бо їх "накрили". В результаті атаки українських захисників серед загарбників багато поранених, а відходити нікуди.
Окупант каже, що вони сидять в "капкані", і додому він не поїде.
"Сьогодні День Незалежності України, вони "вишкірили зуби" конкретно", - сказав він.
Дружина ж благає все кидати та повертатись скоріше додому.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня росіяни можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.
Розвідка також закликала громадян бути особливо пильними у День Незалежності, адже російська влада "схиблена на датах".
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