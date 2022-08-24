Сьогодні День Незалежності, вони вишкірили зуби. Окупант розповідає, що потрапив у "капкан", - ГУР

Російський окупант у розпові з дружиною каже, що його телефону більше нема, бо їх "накрили". В результаті атаки українських захисників серед загарбників багато поранених, а відходити нікуди.

Окупант каже, що вони сидять в "капкані", і додому він не поїде.

"Сьогодні День Незалежності України, вони "вишкірили зуби" конкретно", - сказав він.

Дружина ж благає все кидати та повертатись скоріше додому.