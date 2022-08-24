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Сьогодні День Незалежності, вони вишкірили зуби. Окупант розповідає, що потрапив у "капкан", - ГУР

Фото: окупанти кажуть, що українські військові "вишкірили зуби" у День Незалежності (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни у перехопленій розмові кажуть, що українські військові "вишкірили зуби" у День Незалежності України. Окупанти ж потрапили у "капкан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Російський окупант у розпові з дружиною каже, що його телефону більше нема, бо їх "накрили". В результаті атаки українських захисників серед загарбників багато поранених, а відходити нікуди.

Окупант каже, що вони сидять в "капкані", і додому він не поїде.

"Сьогодні День Незалежності України, вони "вишкірили зуби" конкретно", - сказав він.

Дружина ж благає все кидати та повертатись скоріше додому.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня росіяни можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

Розвідка також закликала громадян бути особливо пильними у День Незалежності, адже російська влада "схиблена на датах".

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