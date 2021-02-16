Украина против УЕФА: сегодня CAS рассмотрит дело о техническом поражении

Три месяца назад болельщики с нетерпением ждали важнейший для обеих команд поединок. По итогам этой заключительной встречи должна была определиться сборная, которая покинет элитный дивизион турнира.

Но матч не был сыгран после решения врача кантона Люцерн отправить всю украинскую делегацию на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. УЕФА пытался, но не смог договориться со швейцарской стороной. Украина же акцентировала на том, что среди подопечных Андрея Шевченко были необходимые, согласно регламенту УЕФА, 13 футболистов с отрицательным результатом. Однако решение изолировать всю нашу сборную лишило ее этого минимального количества, а привезти на игру в ближайшие два дня другую команду украинская сборная не смогла.

В итоге УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 3:0, мотивируя это как раз тем, что не была предусмотрена полная замена состава.

Украинская ассоциация футбола не согласилась с вердиктом и подала апелляцию в CAS против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации, требуя отмены решения о техпоражении. Вместо это предлагаются варианты с переносом матча, либо определение победителя жребием. Скорее второй вариант, поскольку у сборных Украины и Швейцарии, согласно календарю на 2021 год, паузы для товарищеских матчей выпали в разное время.

Украина занимает уверенную позицию

Это дело не столько против кантона или самой Швейцарии, сколько против УЕФА, которая исповедует принцип честной и справедливой спортивной борьбы. Но вместо определения победителя на футбольном поле, судьбу матча решит кабинетное противостояние, результат которого будет зависеть от трактовок и качества работы юристов.

Представители УАФ не раскрывают детали дела. Известно лишь, что над кейсом работала группа юристов из Швейцарии и Испании, которые выиграли дело Мораеса (тогда тоже стоял вопрос о техпоражении сборной Украины), а также адвокаты США и Украины.

Со слов президента УАФ Андрея Павелко, главная задача - вернуть этот вопрос в спортивное русло. "Не могу сейчас раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие", - сказал функционер.

Принимать участие в рассмотрении, кроме озвученной команды юристов, будет сам Павелко, который также пригласил отстаивать интересы на рассмотрении этого дела легенду европейского футбола и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, ведь на кону также и репутация нашей страны.