Україна проти УЄФА: сьогодні CAS розгляне справу про технічну поразку

Три місяці тому вболівальники з нетерпінням чекали найважливіший для обох команд поєдинок. За підсумками цієї завершальної зустрічі повинна була визначитися збірна, яка покине елітний дивізіон турніру.

Але матч не був зіграний після рішення лікаря кантону Люцерн відправити всю українську делегацію на карантин через випадки зараження коронавірусом. УЄФА намагався, але не зміг домовитися зі швейцарською стороною. Україна ж акцентувала на тому, що серед підопічних Андрія Шевченка були необхідні, згідно з регламентом УЄФА, 13 футболістів з негативним результатом. Однак рішення ізолювати всю нашу збірну позбавило її цієї мінімальної кількості, а привезти на гру в найближчі два дні іншу команду українська збірна не змогла.

У підсумку УЄФА присудив Україні технічну поразку з рахунком 3:0, мотивуючи це як раз тим, що не була передбачена повна заміна складу.

Українська асоціація футболу не погодилася з вердиктом і подала апеляцію в CAS проти УЄФА та Швейцарської футбольної асоціації, вимагаючи скасування рішення про техпоразку. Замість цього пропонуються варіанти з перенесенням матчу, або визначення переможця жеребом. Швидше за все другий варіант, оскільки у збірних України і Швейцарії, згідно з календарем на 2021 рік, паузи для товариських матчів випали в різний час.

Україна займає впевнену позицію

Це справа не стільки проти кантону або самої Швейцарії, скільки проти УЄФА, яка сповідує принцип чесної і справедливої спортивної боротьби. Але замість визначення переможця на футбольному полі, долю матчу вирішить кабінетне протистояння, результат якого буде залежати від трактувань і якості роботи юристів.

Представники УАФ не розкривають деталі справи. Відомо лише, що над кейсом працювала група юристів зі Швейцарії та Іспанії, які виграли справу Мораєса (тоді теж стояло питання про техпоразку збірної України), а також адвокати США і України.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, головне завдання - повернути це питання в спортивне річище. "Не можу зараз розкривати багато наших юридичних моментів, але шанси дуже великі", - сказав функціонер.

Брати участь у розгляді, крім озвученої команди юристів, буде сам Павелко, який також запросив відстоювати інтереси на розгляді цієї справи легенду європейського футболу і головного тренера збірної України Андрія Шевченка, адже на кону також і репутація нашої країни.