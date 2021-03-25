Сегодня Байден проведет свою первую пресс-конференцию

Обычно встреча президентов США с прессой проходит в первые 40 дней с момента инаугурации.

Из-за пандемии коронавируса на пресс-конференцию приглашены лишь 30 журналистов. Ожидается, что в ходе мероприятия будут затронуты вопросы пандемии, мигрантского кризиса и вывода войск из Афганистана. Также Байден планирует объявить о новой цели вакцинации в США.

"Это возможность для него поговорить с американским народом... напрямую через всех вас. И поэтому я думаю, что он думает о том, что он хочет сказать, что он хочет донести, где он может предоставить обновления, и с нетерпением ждет возможности пообщаться со свободной прессой", - заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.