Сьогодні Байден проведе свою першу прес-конференцію

Звичайно зустріч президентів США з пресою проходить в перші 40 днів з моменту інавгурації.

Через пандемію коронавірусу на прес-конференцію запрошені лише 30 журналістів. Очікується, що в ході заходу будуть розглянуті питання пандемії, мігрантської кризи і виведення військ з Афганістану. Також Байден планує оголосити про нову мети вакцинації в США.

"Це можливість для нього поговорити з американським народом... безпосередньо через всіх вас. І тому я думаю, що він думає про те, що він хоче сказати, що він хоче донести, де він може надати оновлення, і з нетерпінням чекає можливості поспілкуватися з вільною пресою", - заявила прес-секретар президента США Джен Псакі.