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Сьогодні Байден проведе свою першу прес-конференцію

Автор: Ігор Литвиненко

Президент США Джо Байден сьогодні, 25 березня, планує провести свою першу прес-конференцію. Зустріч із пресою відбудеться на 65 день з дня його інавгурація, що є найдовшим періодом за останні 100 років до зустрічі зі ЗМІ.

Про це повідомляє CNN.

Звичайно зустріч президентів США з пресою проходить в перші 40 днів з моменту інавгурації.

Через пандемію коронавірусу на прес-конференцію запрошені лише 30 журналістів. Очікується, що в ході заходу будуть розглянуті питання пандемії, мігрантської кризи і виведення військ з Афганістану. Також Байден планує оголосити про нову мети вакцинації в США.

"Це можливість для нього поговорити з американським народом... безпосередньо через всіх вас. І тому я думаю, що він думає про те, що він хоче сказати, що він хоче донести, де він може надати оновлення, і з нетерпінням чекає можливості поспілкуватися з вільною пресою", - заявила прес-секретар президента США Джен Псакі.

Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація Байдена відкладає його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським з-за ряду очікувань.

Також повідомлялося, що Байден візьме участь у саміті Євроради 25 березня, на якому буде обговорюватися питання взаємовідносин з Китаєм і Росією.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байденпресс-конференция
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