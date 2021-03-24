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Байден намерен обсудить действия России на саммите ЕС

Новина українською → Вашингтон, Среда 24 марта 2021 00:43
Байден намерен обсудить действия России на саммите ЕС Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Евросовета 25 марта в онлайн-формате. Среди прочего в ходе встречи будут обсуждаться Китай и Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

На саммит лидеров ЕС Байдена пригласил председатель Евросовета Шарль Мишель. Президент США обсудит свое намерение возродить отношения с Евросоюзом.

Также планируется обсудить сотрудничество в борьбе против пандемии, проблему изменения климата и расширение торговых отношений.

"Президент США также обсудит общие внешнеполитические интересы, включая Китай и Россию", - говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.

Байден поддержал развитие трансатлантических отношений, в том числе по линии НАТО.

"США полностью привержены альянсу НАТО, и я приветствую желание Европы больше вкладываться в военные возможности, которые позволяют нам обеспечивать объединенную оборону", - сказал он.

Напомним, в недавнем документе Министерства обороны Великобритании говорится, что Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. В частности, с военной точки зрения.

Также президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России.

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