Байден намерен обсудить действия России на саммите ЕС
Президент США Джо Байден примет участие в саммите Евросовета 25 марта в онлайн-формате. Среди прочего в ходе встречи будут обсуждаться Китай и Россия.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
На саммит лидеров ЕС Байдена пригласил председатель Евросовета Шарль Мишель. Президент США обсудит свое намерение возродить отношения с Евросоюзом.
Также планируется обсудить сотрудничество в борьбе против пандемии, проблему изменения климата и расширение торговых отношений.
"Президент США также обсудит общие внешнеполитические интересы, включая Китай и Россию", - говорится в сообщении.
Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.
Байден поддержал развитие трансатлантических отношений, в том числе по линии НАТО.
"США полностью привержены альянсу НАТО, и я приветствую желание Европы больше вкладываться в военные возможности, которые позволяют нам обеспечивать объединенную оборону", - сказал он.
Напомним, в недавнем документе Министерства обороны Великобритании говорится, что Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. В частности, с военной точки зрения.
Также президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России.