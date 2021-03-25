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Сегодня Байден проведет свою первую пресс-конференцию

Новина українською → Вашингтон, Четверг 25 марта 2021 09:08
Сегодня Байден проведет свою первую пресс-конференцию Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Джо Байден сегодня, 25 марта, планирует провести свою первую пресс-конференцию. Встреча с прессой состоится на 65 день со дня его инаугурация, что является самым долгим периодом за последние 100 лет до встречи со СМИ.

Об этом сообщает CNN.

Обычно встреча президентов США с прессой проходит в первые 40 дней с момента инаугурации.

Из-за пандемии коронавируса на пресс-конференцию приглашены лишь 30 журналистов. Ожидается, что в ходе мероприятия будут затронуты вопросы пандемии, мигрантского кризиса и вывода войск из Афганистана. Также Байден планирует объявить о новой цели вакцинации в США.

"Это возможность для него поговорить с американским народом... напрямую через всех вас. И поэтому я думаю, что он думает о том, что он хочет сказать, что он хочет донести, где он может предоставить обновления, и с нетерпением ждет возможности пообщаться со свободной прессой", - заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация Байдена откладывает его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ряда ожиданий.

Также сообщалось, что Байден примет участие в саммите Евросовета 25 марта, на котором будет обсуждаться вопрос взаимоотношений с Китаем и Россией.

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