Полиция усилит охрану участков во время выборов в ОТО в Киевской области

Иллюстративное фото (УНИАН)

Полиция будет дежурить на 62 избирательных участках

Общественный порядок во время выборов в объединенные территориальные общины (ОТО) в Киевской области будут обеспечивать около 130 полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции области в Facebook.

Как отмечается, 23 декабря состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, городских голов в Барышевской, Бородянской, Коваливской, и Мироновской ОТО. Общее количество избирательных участков - 62.

Сообщается, что в каждом территориальном отделе полиции будут созданы специализированные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.

Также будут предусмотрены резервы. Под усиленный режим охраны будут взяты общественные места и места проведения массовых мероприятий. Также вблизи участков увеличат количество патрулей.

Отметим, 23 декабря в Украине будут проводиться выборы в ОТО.

Напомним, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не будут проводиться в 10 областях, где действует военное положение, а именно в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.

РБК-Украина сообщало, что президент внес в Верховную раду проект закона о проведении местных выборов 23 декабря во время военного положения. Однако депутаты так и не поставили его на голосование.