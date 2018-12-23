Сьогодні у 78 ОТГ пройдуть перші вибори

Вибори відбудуться сьогодні, 23 грудня
У неділю, 23 грудня 2018, у 78 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в 13 областях України пройдуть перші вибори депутатів та голів ОТГ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК).
Як повідомляється, до складу 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад (міських - 9, селищних - 19, сільських - 317). Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться:
За попередніми підрахунками ЦВК, у виборах зможуть взяти участь близько 453 тисяч виборців. Голосування розпочалося о 08:00 і триватиме до 20:00 неділі. Результати виборів будуть встановлені не пізніше 28 грудня 2018.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадський порядок під час виборів до об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в Київській області забезпечуватимуть близько 130 поліцейських.
Додамо, через запровадження воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитись у 10 областях, де діє воєнний стан, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.