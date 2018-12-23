Сьогодні у 78 ОТГ пройдуть перші вибори

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вибори відбудуться сьогодні, 23 грудня

У неділю, 23 грудня 2018, у 78 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в 13 областях України пройдуть перші вибори депутатів та голів ОТГ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Як повідомляється, до складу 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад (міських - 9, селищних - 19, сільських - 317). Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться:

у Волинській області - в 9 ОТГ;

у Дніпропетровській області - в 1 ОТГ;

у Житомирській області - в 6 ОТГ;

в Івано-Франківській області - в 4 ОТГ;

у Київській області - в 4 ОТГ;

у Кіровоградській області - в 4 ОТГ;

у Львівській області - в 5 ОТГ;

у Полтавській області - в 3 ОТГ;

у Рівненській області - в 3 ОТГ;

у Тернопільській області - в 5 ОТГ;

у Хмельницькій області - в 3 ОТГ;

у Черкаській області - в 27 ОТГ;

у Чернівецькій області - в 4 ОТГ.

За попередніми підрахунками ЦВК, у виборах зможуть взяти участь близько 453 тисяч виборців. Голосування розпочалося о 08:00 і триватиме до 20:00 неділі. Результати виборів будуть встановлені не пізніше 28 грудня 2018.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадський порядок під час виборів до об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в Київській області забезпечуватимуть близько 130 поліцейських.

Додамо, через запровадження воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитись у 10 областях, де діє воєнний стан, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.