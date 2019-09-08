Сегодня 75-я годовщина начала депортации западных украинцев

Фото: депортация (uinp.gov.ua)

Украинцев выселяли по договору между Польшей и СССР

Годовщина начала депортации 700 тысяч западных украинцев впервые отмечаются на государственном уровне в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти

В прошлом году Верховная рада установила второе воскресенье сентября Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсянья, Холмщины и Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах.

Как отметили в институте, западная граница СССР была определена без учета этнического расселения украинцев и поляков. Поэтому коммунистическая власть решила исправить это, просто насильно переселив людей с их родины. 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением". Выгоняли украинцев из Польши, а поляков из Украины.

"Добровольное переселение" с "равноценным возмещением имущества" обернулось колхозным рабством, голодом и нищетой, годами унижений и скитаний без права возвращения на родные земли", - подчеркнул глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Этим событиям посвящен новый ролик Украинского института национальной памяти, созданный совместно с Bober Film Studio.

Напомним, в мае 2019 года МИД Украины призвало международных партнеров почтить память жертв депортации крымскотатарского народа 1944 года и признать депортацию геноцидом.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, две трети (66%) украинцев не хотят восстановления Советского Союза. Хотят восстановления СССР 11% респондентов и еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.