МИД призывает признать геноцидом депортацию крымских татар

Фото: МИД Украины (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Верховная рада Украины признала депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа

МИД Украины призвало международных партнеров почтить память жертв депортации крымскотатарского народа 1944 года и признать депортацию геноцидом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

Как говорится в заявлении, во имя восстановления исторической справедливости МИД призывает международных партнеров Украины почтить память невинных жертв депортации, осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

В ведомстве напомнили, что насильственное выселение крымских татар с территории их исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселений жизненных условий, которые привели к массовым смертям крымских татар, особенно детей и женщин; ограничение элементарных средств к существованию по международному праву имеют признаки геноцида.

Верховная рада Украины признала депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа, а 23 апреля 2019 года Меджлисом крымскотатарского народа принято обращение к парламентам и правительствам стран- членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

"Украина высоко ценит заявление Сейма Латвии от 9 мая 2019 года относительно 75-летия депортации крымских татар и поддержки политики непризнания незаконной аннексии Крыма, в которой депортация крымских татар в 1944 года признана геноцидом", - отметили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что сегодня Российская Федерация оккупировала и осуществляет попытку незаконной аннексии Автономной Республики Крым, которая является неотъемлемой частью территории Украины, а также осуществляет незаконное преследование крымских татар в оккупированном Крыму.

"Крымские татары страдают от уголовного преследования, ограничиваются их права на свободу взглядов, собраний и передвижения", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Крымскотатарского Ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что депортацию крымских татар нужно признать геноцидом в судебном порядке.

Кроме того, МИД Украины предупреждал о стремлении Российской Федерации усиливать репрессии против крымских татар.