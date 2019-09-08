Сьогодні 75 роковини початку депортації західних українців

Фото: депортація (uinp.gov.ua)

Українців виселяли за договором між Польщею і СРСР

Роковини початку депортації 700 тисяч західних українців вперше відзначаються на державному рівні у неділю, 8 вересня. Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті

Торік Верховна рада встановила другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Як заначили в інституті, західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічного розселення українців та поляків. Тож комуністична влада вирішила полагодити це, просто насильно переселивши людей із їхньої батьківщини. 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про "взаємний обмін населенням". Виганяли українців з Польщі, а поляків з України.

"Добровільне переселення" з "рівноцінним відшкодуванням майна" обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі", - наголосив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Цим подіям присвячено новий ролик Українського інституту національної пам’яті, розроблений спільно з Bober Film Studio.

Нагадаємо, у травні 2019 року МЗС України закликало міжнародних партнерів вшанувати пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року і визнати депортацію геноцидом.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців не хочуть відновлення Радянського Союзу. Хочуть відновлення СРСР 11% респондентів і ще 22% теж хочуть, але розуміють, що в сучасних умовах це нереально.