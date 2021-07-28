Сегодня 1033 годовщина крещения Руси: как празднует Украина

В Украине сегодня отмечают День Крещения Руси. Крещение состоялось летом 988 года.

Как празднуют в Украине

День Крещения Руси - Украины ежегодно отмечают 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная Церковь чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Сегодня в Свято-Михайловском Златоверхом соборе пройдет божественная литургия с участием настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, а в 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

В связи с праздничными мероприятиями центр Киева перекроют.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале поздравил украинцев с этим праздником.

"Сегодня христианская община чтит память Святого Равноапостольного Князя Владимира. 1033 года назад он окрестил киевлян в Днепре. Пусть яркий свет этой веры в дальнейшем наполняет каждое сердце любовью к ближнему и дарит силы на будущие добрые дела", - написал он.

Что известно о крещении Руси

Точный день этого события неизвестен. Но большинство историков едины в утверждении, что год Крещения Руси - 988. Киевскую Русь крестил князь Владимир Великий, которого еще называют Владимир Красное Солнышко. Он начал править в 980 году, по информации "Повести временных лет".

Крещение происходило на реке Почайна, притоке Днепра.

Владимир - это не первый киевский князь, принявший христианство. Его опередила родная бабушка, княгиня Ольга. Но она не решилась сделать христианство официальной религией Киевской Руси.