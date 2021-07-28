Сьогодні 1033 річниця хрещення Русі: як святкує Україна

В Україні сьогодні відзначають День Хрещення Русі. Хрещення відбулося влітку 988 року.

Як святкують в Україні

День Хрещення Руси-України щороку відзначають 28 липня. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.

Сьогодні у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі пройде божественна літургія за участі предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, а об 11:00 відбудеться молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Фото: Служба в Михайлівському соборі на честь Хрещення Русі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через святкові заходи центр Києва перекриють.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі привітав українців з цим святом.

"Сьогодні християнська спільнота вшановує пам'ять Святого Рівноапостольного Князя Володимира. 1033 роки тому він охрестив киян у Дніпрі. Нехай яскраве світло цієї віри надалі наповнює кожне серце любов’ю до ближнього та дарує сили на майбутні добрі справи", - написав він.

Що відомо про хрещення Русі

Точний день цієї події невідомий. Та більшість істориків єдині в твердженні, що рік хрещення Русі - 988. Київську Русь хрестив князь Володимир Великий, якого ще називають Володимир Ясне Сонечко. Він почав правити у 980 році, за інформацією "Повісті временних літ".

Хрещення відбувалося на річці Почайна, притоці Дніпра.

Володимир - це не перший київський князь, який прийняв християнство. Його випередила рідна бабуся, княгиня Ольга. Та вона не наважилася зробити християнство офіційною релігією Київської Русі.