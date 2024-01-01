Sea Baby несуть не лише вибухівку. Розкрита нова таємниця морських дронів (відео)

Морські дрони СБУ під назвою Sea Baby можуть не тільки нести вибухівку. Вони ще й здатні стріляти ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови СБУ Василя Малюка для УП та ексклюзивне відео, отримане від власних джерел.
Як зазначив Малюк, морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору.
"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", - сказав голова СБУ, додавши, що окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.
"Президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям - один із пріоритетних", - акцентував Малюк.
Своєю чергою голова СБУ зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе.
"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", - сказав він.
При цьому джерела РБК-Україна повідомило, що СБУ використовує два дрони власного виробництва. Перший - Sea Baby. Він не тільки несе 850 кг заряду, оснащений зв‘язком, вартістю 300 тисяч доларів, але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу. Другий - "Мамай" - дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.
Нагадаємо, що в серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морські дрони - це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG". А також під ударом цих дронів опинилися кораблі "Самум" та "Павел Державин", Крім того, вони завдали пошкоджень великому військовому буксиру ворога "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".
Також в Службі безпеки України нещодавно повідомили, що мають на озброєнні ще один морський дрон, який допомагає проводити операції в Чорному морі. Назва його - "Мамай".
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