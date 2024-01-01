Sea Baby несут не только взрывчатку. Раскрыта новая тайна морских дронов (видео)

Морские дроны СБУ под названием Sea Baby могут не только нести взрывчатку. Они еще способны стрелять ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы СБУ Василия Малюка для УП и эксклюзивное видео, полученное от собственных источников.
Как отметил Малыш, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора.
"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", - сказал глава СБУ, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.
"Президент Зеленский поставил задачу: сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление - одно из приоритетных", - акцентировал Малюк.
В свою очередь глава СБУ отметил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.
"Российского флота в Крыму не должно быть вообще", - сказал он.
При этом источники РБК-Украина сообщили, что СБУ использует два дрона собственного производства. Первый - Sea Baby. Он не только несет 850 кг заряда, оснащен связью стоимостью 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу. Второй - "Мамай" - дрон-камикадзе, который доносит 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря.
Напомним, что в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские дроны - это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG". А также под ударом этих дронов оказались корабли "Самум" и "Павел Державин". Кроме того, они нанесли повреждение большому военному буксиру врага "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".
Также в Службе безопасности Украины недавно сообщили, что имеют на вооружении еще один морской дрон, который помогает проводить операции в Черном море. Название его - "Мамай".
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