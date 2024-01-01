Sea Baby несут не только взрывчатку. Раскрыта новая тайна морских дронов (видео)

Малюк о морских дронах

Как отметил Малыш, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", - сказал глава СБУ, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

"Президент Зеленский поставил задачу: сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление - одно из приоритетных", - акцентировал Малюк.

В свою очередь глава СБУ отметил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.

"Российского флота в Крыму не должно быть вообще", - сказал он.

СБУ использует не только Sea Baby

При этом источники РБК-Украина сообщили, что СБУ использует два дрона собственного производства. Первый - Sea Baby. Он не только несет 850 кг заряда, оснащен связью стоимостью 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу. Второй - "Мамай" - дрон-камикадзе, который доносит 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря.

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