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"Сдерживание и деэскалация": в Украине отреагировали на разговор Байдена и Путина

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, этот разговор позволил начать "сдерживание и деэскалацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление изданию Reuters.

Так, сначала министр отреагировал на видеозвонок лидеров США и РФ, который состоялся вчера, 7 декабря, поприветствовав попытки американской стороны "усадить Россию за стол переговоров".

Он отметил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию со стороны Москвы.

"Сам собой контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях возвращения России за стол переговоров", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера, 7 декабря состоялся саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в онлайн-формате. Среди тем встречи была и Украина.

Отметим, что в ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

Добавим, что на этой неделе Байден позвонит Зеленскому. Они проведут разговор по результатам саммита с Путиным.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДмитрий Кулеба