"Стримування та деескалація": в Україні відреагували на розмову Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговори між президентами США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, ця розмова дала змогу розпочати "стримування та деескалацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву виданню Reuters.

Так, спочатку міністр відреагував на відеодзвінок лідерів США та РФ, який відбувся вчора, 7 грудня, привітавши спроби американської сторони "посадити Росію за стіл переговорів".

Він зазначив, що пріоритетом є розробка пакету стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації з боку Москви.

"Сам собою контакт служить стримуванням і деескалацією. Ми цінуємо вирішальну дипломатичну участь США у зусиллях повернення Росії за стіл переговорів", - сказав Кулеба.