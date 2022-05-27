Абрамович продал "Челси". Сделка официально закрыта

Согласно отчету о разделении акций от 26 мая Регистрационной палаты Великобритании, теперь "Челси" принадлежит американскому консорциуму во главе с Тоддом Боли.

Конец эпохи Абрамовича в "Челси"

Роман Абрамович является одним из самых состоятельных российских олигархов. Он приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов и вложил в него более 1,5 млрд фунтов.

До Абрамовича у футбольного клуба было одно звание чемпиона Англии, а также несколько внутренних и международных кубков.

С приходом российского олигарха "Челси" пять раз победил в АПЛ, завоевал пять кубков Англии, три кубка Футбольной лиги, два суперкубка Англии. На международной арене - по два раза победил в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы, в 2021 году взял Суперкубок УЕФА и победил в клубном чемпионате мира.