UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Абрамович продал "Челси". Сделка официально закрыта

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Артем Горовенко

Российский олигарх Роман Абрамович официально закрыл сделку по продаже английского футбольного клуба "Челси". Общая сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов (около 5 млрд евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

Согласно отчету о разделении акций от 26 мая Регистрационной палаты Великобритании, теперь "Челси" принадлежит американскому консорциуму во главе с Тоддом Боли.

Конец эпохи Абрамовича в "Челси"

Роман Абрамович является одним из самых состоятельных российских олигархов. Он приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов и вложил в него более 1,5 млрд фунтов.

До Абрамовича у футбольного клуба было одно звание чемпиона Англии, а также несколько внутренних и международных кубков.

С приходом российского олигарха "Челси" пять раз победил в АПЛ, завоевал пять кубков Англии, три кубка Футбольной лиги, два суперкубка Англии. На международной арене - по два раза победил в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы, в 2021 году взял Суперкубок УЕФА и победил в клубном чемпионате мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович не получит выгоды от продажи "Челси". Это было одним из условий правительства Великобритании, которое наложило на него санкции после вторжения России в Украину. Сам он обещал вырученные деньги передать благотворительному фонду, который занимается поддержкой Украины.

Также сообщалось, что Украине передадут из общей суммы сделки за "Челси" порядка 3 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧелсиРоман Абрамович