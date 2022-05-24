Великобритания одобрила продажу "Челси", Абрамович не получит выгоды, - СМИ

Великобритания намерена одобрить продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму Boehly во главе с Тоддом Боли. Российский олигарх выставил лондонский клуб на продажу еще в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британское правительство потребовало гарантий, что Абрамович, на которого были наложены санкции после вторжения России в Украину, не получит выгоды от продажи. По словам источника, одобрение сделки правительством Великобритании было завершено в понедельник вечером, хотя сделка также требует одобрения ЕС, поскольку Абрамович имеет португальский паспорт.