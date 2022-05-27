Абрамович продав "Челсі". Угоду офіційно закрито

Згідно зі звітом про розподіл акцій від 26 травня Реєстраційної палати Великобританії, тепер "Челсі" належить американському консорціуму на чолі з Тоддом Болі.

Кінець епохи Абрамовича в "Челсі"

Роман Абрамович є одним з найзаможніших російських олігархів. Він придбав "Челсі" в 2003 році за 140 млн фунтів стерлінгів і вклав у нього більше 1,5 млрд фунтів.

До Абрамовича у футбольного клубу було одне звання чемпіона Англії, а також кілька внутрішніх і міжнародних кубків.

З приходом російського олігарха "Челсі" п'ять разів переміг в АПЛ, завоював п'ять Кубків Англії, три Кубки Футбольної ліги, два суперкубки Англії. На міжнародній арені - по два рази переміг у Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи, в 2021 році взяв Суперкубок УЄФА і переміг у клубному чемпіонаті світу.