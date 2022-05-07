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"Челси" могут продать за 5,2 млрд долларов: сколько передадут на помощь Украине

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Лондон, Суббота 07 мая 2022 10:00
"Челси" могут продать за 5,2 млрд долларов: сколько передадут на помощь Украине Фото: "Челси" будет продан за 5,2 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Английский футбольный клуб "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича согласовал условия продажи американскому консорциуму бизнесмена Тодда Боли. Сумма сделки составит 4,25 млрд фунтов стерлингов (5,2 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В заявлении клуба говорится, что из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,08 млрд долларов) будут направлены на покупку акций "Челси". Доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании, с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Кроме того, консорциум Bohley также предоставит 1,75 млрд фунтов стерлингов на инвестиции в стадион "Стэмфорд Бридж", академию и женскую команду. Продажа должна быть завершена в конце мая, сделка потребует одобрения английских футбольных властей и правительства Британии.

Сколько направят на помощь Украине

Роман Абрамович говорил, что на вырученные от продажи "Челси" деньги будет создан благотворительный фонд для поддержки Украины.

"Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине", - говорил он и допускал, что средства могут быть направлены также на восстановление страны.

Таким образом, можно говорить о сумме в 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,08 млрд долларов).

Напомним, ранее после вторжения России в Украину британское правительство ввело санкции против Абрамовича, в связи с чем он принял решение продать "Челси".

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Челси Великобритания Роман Абрамович
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