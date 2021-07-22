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Сделка по "Северному потоку-2" не сможет помешать его запуску, - МИД России

Автор: РБК-Украина

Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" не сможет помешать его запуску. Строительство выходит на финишную прямую и ничто не способно изменить "объективную реальность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток-2" скоро вступит в строй", - отметила она.

Он подчеркнула, что любые решения не способны изменить объективную реальность выхода строительства на финишную прямую. По ее словам, соглашение показало, "кто будет управлять развитием топливно-энергетического комплекса Украины".

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что соглашение с США по газопроводу не решает всех проблем. Тем не менее она считает эту сделку "очень хорошей" для Украины.

А у президента Польши Анджея Дуды обвинили Германию в подрыве европейской солидарности в сфере энергетики.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГерманияСеверный поток-2