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Сделка между Германией и США по "Северному потоку-2" не решает всех проблем, - Меркель

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Четверг 22 июля 2021 13:16
Сделка между Германией и США по "Северному потоку-2" не решает всех проблем, - Меркель Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с правительством США по строительству газопровода "Северный поток-2" не решает всех проблем. Однако эта сделка помогает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.de.

Меркель отметила, что текст декларации согласован с правительством США, а не с Конгрессом.

"Соглашение с правительством США по "Северному потоку - 2" "не решает всех проблем, но помогает", - заявила канцлер.

Она добавила, что важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной после запуска "Северного потока-2".

Ранее сенаторы США от обеих партий раскритиковали сделку по "Северному потоку-2".

Как рассказали РБК-Украина в МИД, Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2".

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Ангела Меркель Северный поток-2
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